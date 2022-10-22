В России предложили наказывать за большое количество штрафов у водителей

Злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) нужно наказывать вплоть до лишения прав. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По его мнению, необходимо разработать систему наказаний за слишком большое количество штрафов у водителей. Вместе с тем Хайцеэр отметил, что для начала нужно определить, что именно считать большим количеством.

«Каждый житель Москвы получает несколько таких штрафов в месяц незлонамеренно. Должны быть критерии — какие нарушения повод для лишения прав. В любом случае такое количество штрафов должно быть поводом для дополнительной проверки», — объяснил он.

Кроме того, Хайцеэр предложил ввести в России аналог «идиотен-теста» в Германии, который автомобилисты проходят в случае частых нарушений.