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8 минут назад

Новости автомира: в России предложили наказывать за большое количество штрафов у водителей

Lenta.ru

Злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) нужно наказывать вплоть до лишения прав. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В России предложили наказывать за большое количество штрафов у водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, необходимо разработать систему наказаний за слишком большое количество штрафов у водителей. Вместе с тем Хайцеэр отметил, что для начала нужно определить, что именно считать большим количеством.

«Каждый житель Москвы получает несколько таких штрафов в месяц незлонамеренно. Должны быть критерии — какие нарушения повод для лишения прав. В любом случае такое количество штрафов должно быть поводом для дополнительной проверки», — объяснил он.

Кроме того, Хайцеэр предложил ввести в России аналог «идиотен-теста» в Германии, который автомобилисты проходят в случае частых нарушений.

В июне сообщалось о подготовке Госдумой законопроекта об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД. При этом вместе со смягчением ответственности за ряд нарушений предлагалось наказывать строже. Так, например, за непристегнутый ремень хотели увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Автоновости,Госдума,
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