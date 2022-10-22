На продажу выставили редкий Hartge H26SP для японского рынка

Когда речь заходит о тюнинге BMW, многие обычно вспоминают Alpina, но тюнинг-ателье Hartge также предлагало много чего интересного. Например, специальную модель для Японии под названием H26SP, которая создавалась сначала на базе E30, а затем E36.
Модификации: H26SP отличался особым обвесом, заниженной подвеской, оригинальными колесными дисками, классным стайлингом кузова и некоторыми доработками мотора.
Да, но:
К ним относятся руль, стереосистема, 18-дюймовые колеса (она вроде как от Hartge, но более современные), подвеска Weitec coilover, суппорты Brembo.
Ряда оригинальных элементов нет, включая аккуратный сплиттер спереди и выхлопную систему.
Цена: За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 126 629 километров, который находится в США, просят 22750 долларов, что эквивалентно 1,4 миллиону рублей.