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1 час назад

Новости автомира: на продажу выставили редкий Hartge H26SP для японского рынка

Carakoom

Когда речь заходит о тюнинге BMW, многие обычно вспоминают Alpina, но тюнинг-ателье Hartge также предлагало много чего интересного. Например, специальную модель для Японии под названием H26SP, которая создавалась сначала на базе E30, а затем E36.

На продажу выставили редкий Hartge H26SP для японского рынка
Фото: CarakoomCarakoom

Модификации: H26SP отличался особым обвесом, заниженной подвеской, оригинальными колесными дисками, классным стайлингом кузова и некоторыми доработками мотора.

Да, но:

  • К ним относятся руль, стереосистема, 18-дюймовые колеса (она вроде как от Hartge, но более современные), подвеска Weitec coilover, суппорты Brembo.
  • Ряда оригинальных элементов нет, включая аккуратный сплиттер спереди и выхлопную систему.

К ним относятся руль, стереосистема, 18-дюймовые колеса (она вроде как от Hartge, но более современные), подвеска Weitec coilover, суппорты Brembo.

Ряда оригинальных элементов нет, включая аккуратный сплиттер спереди и выхлопную систему.

Цена: За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 126 629 километров, который находится в США, просят 22750 долларов, что эквивалентно 1,4 миллиону рублей.

Автоновости,Alpina,BMW,
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