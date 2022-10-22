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37 минут назад

Новости автомира: Chery представила обновленный кроссовер Jetour X70

Газета.Ru

Китайская компания Chery представила обновленный кроссовер Jetour X70. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Chery представила обновленный кроссовер Jetour X70
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что обновленный автомобиль получил решетку радиатора с вертикальными полосами вместо горизонтальных, а также новые светодиодные фары. Вместо 17-дюймовых колес базовыми стали 18-дюймовые, появилось несколько новых цветов кузова. В салоне изменилась форма передних сидений, а медиасистема и комбинация приборов (два экрана по 10,25 дюйма) теперь работают под управлением новой электроники с микрочипом Qualcomm Snapdragon Gen3. У устройства повысилось быстродействие. Также улучшены камеры кругового обзора.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 1.5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., который агрегатируется с «механикой» или шестиступенчатым «роботом». Кроме того, дилеры будут продавать модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 197 л.с. и роботизированной трансмиссией. Самая мощная версия оснащается 254-сильным агрегатом объемом 2.0 л.

Автоновости,Chery,Qualcomm,
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