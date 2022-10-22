Chery представила обновленный кроссовер Jetour X70

Отмечается, что обновленный автомобиль получил решетку радиатора с вертикальными полосами вместо горизонтальных, а также новые светодиодные фары. Вместо 17-дюймовых колес базовыми стали 18-дюймовые, появилось несколько новых цветов кузова. В салоне изменилась форма передних сидений, а медиасистема и комбинация приборов (два экрана по 10,25 дюйма) теперь работают под управлением новой электроники с микрочипом Qualcomm Snapdragon Gen3. У устройства повысилось быстродействие. Также улучшены камеры кругового обзора.