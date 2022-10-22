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32 минуты назад

Новости автомира: китайская марка Aiways назвала цены на купеобразный электрокроссовер U6

Car.ru

Китайский бренд Aiways, образованный в 2017 году, назвал ценник на электрическую версию паркетника U6. Купеобразную модель, представленную больше года назад в серийном виде, предложили с парой АКБ от 219 900 юаней (около 1 900 000 руб.). У авто отсутствует полноприводная система.

Китайская марка Aiways назвала цены на купеобразный электрокроссовер U6
Фото: Car.ruCar.ru

Модификация U6 получила в длину 4 800 мм. Колёсная база составляет 2 800 мм. Для модели характерно снижение лобового сопротивления до 0,25. Среди внешних изменений кроссовера стоит отметить покатую крышу, двухцветное оформление, обвес, получивший неокрашенные аэродинамические компоненты, а также «скрытые» ручки дверей.

Среди необычных деталей автомобильного салона следует выделить миниатюрный монитор приборки с селектором режимов трансмиссии, который выполнили в авиационной стилистике. Неожиданное место отвели блоку управления микроклиматом – консоль перед подлокотником. Электрокар похвастается большой панорамной крышей с площадью более 2,1 м².

Силовой агрегат электромобиля включает в себя один двигатель на 218 лошадиных сил (315 Нм), который разместили на передней оси, а также тяговую АКБ на 63 либо 72 кВт•ч. Версия U6 в первом случае способна выжимать 100 км/час за 6,9 сек.

На одном заряде транспортное средство Aiways U6 преодолевает до 505 км. Модификация с увеличенной аккумуляторной батареей первую сотню преодолевает за 7,2 сек. в режиме CLTC запас хода авто достигает 590 км.

Самое дорогое исполнение электрических кроссоверов ненамного дороже базовой модификации. Авто стоит 237 900 юаней (около 2 100 000 руб.). Версию U6 будут реализовывать также на европейском авторынке. Там уже представили первую модель Aiways, а именно кросс U5.

В завершении стоит отметить, что в сентябре в рамках китайского авторынка появилась флагманская версия электрокросса бренда Xpeng. 4,9-метровая вседорожная модель G9 подготовлена в разных версиях: с 1 или 2 двигателями, с 2-мя вариантами АКБ (запас хода от 570 до 702 км).

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