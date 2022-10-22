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3 часа назад

Новости автомира: Toyota Motor сократила план производства на 2023 финансовый год

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что концерн Toyota Motor официально подтвердил продолжающийся глобальный дефицит чипов и комплектующих, из-за которого объем производства может быть ниже относительно запланированных 9,7 миллиона автомобилей.

Toyota Motor сократила план производства на 2023 финансовый год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Помимо дефицита, сложности вносят также перебои в поставках из Китая. Так, в начале весны компания предупредила, что в апреле снизит выпуск ТС в Японии на 20%, в мае — на 10%, а в июне — на 5%. При этом ожидания на август—октябрь не оправдались. При плане в 900 тысяч экземпляров в месяц выпускается от 800 до 850 тысяч авто В ноябре производство и вовсе снизится на 20%.

Автоновости,Toyota,
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