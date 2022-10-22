Toyota Motor сократила план производства на 2023 финансовый год

Помимо дефицита, сложности вносят также перебои в поставках из Китая. Так, в начале весны компания предупредила, что в апреле снизит выпуск ТС в Японии на 20%, в мае — на 10%, а в июне — на 5%. При этом ожидания на август—октябрь не оправдались. При плане в 900 тысяч экземпляров в месяц выпускается от 800 до 850 тысяч авто В ноябре производство и вовсе снизится на 20%.