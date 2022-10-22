Дизайнер Ford «подколол» мультимедиа систему нового электропикапа GMC

Стало известно о том, что в соцсети дизайнер Ford Райан МакМанус высмеял GMC за заимствование дизайна информационно-развлекательной системы, которая установлена в Ford Mustang Mach-E и F-150 Lightning.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

«Мы могли бы просто отправить вам CAD-файл для Sync Knob, это сэкономило бы вам несколько часов работы».

Стоит отметить, что действительно между 15,5-дюймовой системой на Ford и 16,8-дюймовой мультимедиа в новом Sierra EV есть много общего. Хотя система GMC больше, обе они имеют портретную ориентацию и круглый регулятор громкости в нижней части, а также схожую часть, предназначенную для управления климат-контролем.