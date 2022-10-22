Появились первые изображения 4-дверного купе Jaguar F-Type Limousine Coupe

Стало известно о том, что в сеть попали иллюстрации Jaguar F-Type Limousine Coupe, которые были созданы независимым дизайнером Sugar Design.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Sugar Design показал свою интерпретацию того, как могла бы выглядеть 4-дверная версия. Благодаря необычной линии крыши и раздвоенному спойлеру, дизайн позволяет верхней части окон наклониться вниз под очень классически правильным для купе углом.

ПроКроссовер.ру

Хотя создание 4-дверного купе уже не является чем-то необычным, приятно видеть дизайн, который работает и при этом визуально отличается от своих гипотетических конкурентов.