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1 час назад

Новости автомира: первые изображения 4-дверного купе Jaguar F-Type Limousine Coupe

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в сеть попали иллюстрации Jaguar F-Type Limousine Coupe, которые были созданы независимым дизайнером Sugar Design.

Появились первые изображения 4-дверного купе Jaguar F-Type Limousine Coupe
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Sugar Design показал свою интерпретацию того, как могла бы выглядеть 4-дверная версия. Благодаря необычной линии крыши и раздвоенному спойлеру, дизайн позволяет верхней части окон наклониться вниз под очень классически правильным для купе углом.

ПроКроссовер.ру

Хотя создание 4-дверного купе уже не является чем-то необычным, приятно видеть дизайн, который работает и при этом визуально отличается от своих гипотетических конкурентов.

ПроКроссовер.ру
Автоновости,Jaguar F-Type,Jaguar,
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