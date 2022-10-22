Российские спецслужбы пересядут на кроссоверы Haval F7/F7x. Такой вывод можно сделать из сертификата Одобрения типа транспорного средства (ОТТС) на спецверсии «семёрок». Документ опубликован в открытой базе Росстандарта. Для государственного заказчика вседорожники Haval тульской сборки доработают на заводе спецтехники «Нижегородец»: сторонняя фирма установит дополнительное оборудование и добавит нужную цветографическую схему.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кроссоверы Haval F7 уже есть в автопарках полиции в Тульской и Ярославской областях, но речь идёт о дорейстайлинговых машинах. В актуальном сертификате ОТТС фигурируют обновлённые «семёрки», причём «Нижегородец» готов дорабатывать машины под нужды Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Соответствующей ливреей, спецсигналами и сигнально-голосовым устройством апгрейд не ограничится: «Хавейлы» могут быть дооборудованы видеорегистратором, противооткатными упорами, системой спутниковой навигации, диагностическими средствами, приборами для обнаружения следов взрывчатых веществ и светопропускания автомобильных стёкол, а также другими специализированными девайсами.

По технике Haval F7/F7x для спецслужб не отличаются от обычных версий: сертифицированы кроссоверы с передним или полным приводом, бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра в связке с 7-ступенчатым «роботом».