Верховный суд разъяснил критерии роскошного автомобиля

«В Налоговом кодексе прямо написано, что перечень транспортных средств, на которые начисляется повышенный коэффициент, устанавливается Минпромторгом, поэтому, если данное транспортное средство там отсутствует, то на него не должна распространяться эта повышающая ставка. Другое дело, что в данном конкретном случае получилось так, что машина была той же марки и модели, только немного не та комплектация, то ли Минпромторг напутал в названии, то ли что-то в ГАИ напутали и неправильно указали в документах, но было небольшое различие в наименовании марки и модели автомобиля, который облагается повышенной ставкой, и тем, который был зарегистрирован. Но Верховный суд сделал вывод, что это почти одно и то же, потому ставка должна быть повышенная. Странная история, тем более, насколько я помню, Верховный суд не поставил точку в этом деле, а направил дело на новое рассмотрение, так что, возможно, результат будет немножко другой. Но тем не менее здесь была проведена параллель, что если какая-то конкретная машина отсутствует в списке, то не исключено, что она все равно может облагаться повышенным налогом, поскольку похожие марки и модели в этом списке есть. Скорее единичный случай, который обозначил проблему. Может быть, это связано с тем, что перечень дается раз в год, а марки моделей могут продаваться целый год (продавались раньше, сейчас уже ничего не продается), соответственно, в течение года могли меняться наименования марок и моделей, то есть машина, по сути, та же, та же мощность, объем и так далее, но называется она уже немножко по-другому».