Верховный суд разъяснил критерии роскошного автомобиля

Верховный суд обозначил критерии роскошного автомобиля: главным будет считаться цена, а не комплектация. Исходя из этих рекомендаций, будут начисляться повышенные налоги за владение таким авто, отмечают юристы.
Прецедентное дело случилось два года назад. Московской компании, которая владела представительскими седанами Mercedes-Benz, Lexus и Audi, ФНС начислила налог по повышенной ставке за роскошные авто и добавила в итоге почти полмиллиона рублей.
Фирма оспорила это решение в арбитражном суде и указала, что версии ее авто не указаны в списке Минпромторга, а значит, под «роскошь» не попадают. Сейчас Верховный суд постановил, что главный критерий роскоши — цена выше 3 млн рублей, так как все модификации отследить невозможно. А значит, повышенный налог был начислен правильно.
Итог у дела очень странный, потому что по действующим законам список Минпромторга считается приоритетом, отмечает автоюрист Сергей Радько:
Сергей Радько, автоюрист
«В Налоговом кодексе прямо написано, что перечень транспортных средств, на которые начисляется повышенный коэффициент, устанавливается Минпромторгом, поэтому, если данное транспортное средство там отсутствует, то на него не должна распространяться эта повышающая ставка. Другое дело, что в данном конкретном случае получилось так, что машина была той же марки и модели, только немного не та комплектация, то ли Минпромторг напутал в названии, то ли что-то в ГАИ напутали и неправильно указали в документах, но было небольшое различие в наименовании марки и модели автомобиля, который облагается повышенной ставкой, и тем, который был зарегистрирован. Но Верховный суд сделал вывод, что это почти одно и то же, потому ставка должна быть повышенная. Странная история, тем более, насколько я помню, Верховный суд не поставил точку в этом деле, а направил дело на новое рассмотрение, так что, возможно, результат будет немножко другой. Но тем не менее здесь была проведена параллель, что если какая-то конкретная машина отсутствует в списке, то не исключено, что она все равно может облагаться повышенным налогом, поскольку похожие марки и модели в этом списке есть. Скорее единичный случай, который обозначил проблему. Может быть, это связано с тем, что перечень дается раз в год, а марки моделей могут продаваться целый год (продавались раньше, сейчас уже ничего не продается), соответственно, в течение года могли меняться наименования марок и моделей, то есть машина, по сути, та же, та же мощность, объем и так далее, но называется она уже немножко по-другому».
Повышенная ставка налога на роскошные автомобили действует в России с 2014 года. Изначально планка была установлена в 3 млн рублей, однако стоимость новых автомобилей постепенно повышалась, и роскошными сейчас можно считать некоторые модели Skoda, Kia и Hyundai. Список Минпромторга же внес некоторую сумятицу в эту простую схему, говорит автоэксперт Артем Бобцов:
Артем Бобцов, автоэксперт
«Когда только вводился этот налог, уже достаточно давно, была допущена серьезная ошибка. Зачем-то законодатели решили, что нужно отталкиваться от списка автомобилей с конкретно поименованными марками и моделями. Но цены постоянно менялись, внутри одной модели разница в цене могла достигать два, а то и три раза, поскольку многие производители любили предлагать на рынке базовые модели без опций в пустых комплектациях по низким ценам, этих моделей было даже невозможно найти в автосалонах, они существовали в нескольких штуках. В то же время при наличии определенных опций, либо мощного двигателя, либо того и другого цена автомобиля вырастала в несколько раз. И получалось, что владельцы некоторых автомобилей, которые реально стоили намного дороже, чем эта установленная планка в 3 млн рублей, получается, владели не роскошными автомобилями, и в то же время люди, которые владели автомобилями даже ценой ниже этого порога, платили повышенный транспортный налог. И эксперты указывали в самом начале, что эта норма несовершенна, и так считать нельзя, нужно просто отталкиваться от цены автомобиля, тем не менее налоговая упорно стояла на своем много лет, просто каждый год дополняя перечень новыми и новыми автомобилями, вместо того чтобы просто установить ценовую отсечку, единую для всех. Сейчас суд взял на себя эту функцию, и теперь нужно смотреть на цену автомобиля, если она превышает 3 млн рублей, то нужно быть готовым к тому, что придется платить повышенный налог».
Ранее Минпромторг начал пересматривать критерии роскошных автомобилей. Весной были приняты поправки в Налоговый кодекс — под повышенный налог будут попадать автомобили стоимостью выше 10 млн рублей. При этом в старом перечне Минпромторга пока еще учитываются автомобили дороже 3 млн рублей.