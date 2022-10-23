Китайский BYD сообщил об ажиотажном спросе на минивэн Denza D9

Китайский BYD сообщил об ажиотажном спросе на роскошный минивэн Denza D9, разработанный совместно с Mercedes-Benz. За без малого два месяца с момента начала продаж было собрано свыше 30 тысяч заявок, значит новинка замахнулась на статус бестселлера сегмента. Высокие цены и отложенный старт продаж клиентов не смутили. Самый простой минивэн обойдётся в 330 тысяч юаней (2,8 миллиона рублей). В салонах Denza D9 стали появляться 23 октября.

Фото: motor.ru motor.ru

Минивэн Denza D9 дебютировал в начале мая. Первоначально марку Denza планировали развивать совместными усилиями Daimler AG и BYD, однако в настоящий момент доля Mercedes-Benz сократилась с 50 до 10 процентов. Тем не менее без дизайнерских и инженерных решений от именитого партнёра не обошлось.

Denza D9 — минивэн длиной 5,25 метра с пружинной подвеской, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. Доступны две версии — заряжаемый гибрид на основе 1,5-литровой «турбочетвёрки» и электромобиль. Обе предлагаются с передним или полным приводом. Запас хода — до 620 километров по циклу CLTC.

У всех однообъёмников семиместный салон с раздельными креслами второго ряда. Топ-версии за 460 тысяч юаней (3,9 миллиона рублей) положены мультиконтурные сиденья с вентяляцией, массажем и оттоманками, адаптивная подвеска, огромная панорамная крыша, двухслойные стёкла, индивидуальные планшеты для пассажиров и дорогие отделочные материалы.