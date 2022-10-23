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31 минуту назад

Индийские автопроизводители хотят расширить присутствие на рынке РФ

Майк Габриелян

Индийские автопроизводители собираются выйти на российский рынок в ближайшее время. Об этом заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, передает РИА Новости.

Индийские автопроизводители хотят расширить присутствие на рынке РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, одни производители сейчас изучают рынок, а другие уже присутствуют в России. Например, компания «Махиндра» (Mahindra Group) уже поставляет тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

«Они уже торгуют с Россией и соседними странами», - сказал Манприт Сингх Наги.

Он также отметил, что на российский рынок планируют выйти и производители пассажирского транспорта. У них «много вариантов открылось», но сроки назвать пока сложно, поскольку это «вопрос коммерции».

Ранее сообщалось, что индийский миллиардер решил построить огромный центр производства возобновляемой водородной энергии.

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