Индийские автопроизводители хотят расширить присутствие на рынке РФ

Индийские автопроизводители собираются выйти на российский рынок в ближайшее время. Об этом заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, передает РИА Новости.

По его словам, одни производители сейчас изучают рынок, а другие уже присутствуют в России. Например, компания «Махиндра» (Mahindra Group) уже поставляет тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

«Они уже торгуют с Россией и соседними странами», - сказал Манприт Сингх Наги.

Он также отметил, что на российский рынок планируют выйти и производители пассажирского транспорта. У них «много вариантов открылось», но сроки назвать пока сложно, поскольку это «вопрос коммерции».