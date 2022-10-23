Mansory превратила Ferrari 812 GTS в Stallone Tempesta Nera

В 2022 году тюнинг-ателье Mansory, которое сделало себе имя на доработке дорогих автомобилей в весьма эпатажном стиле, анонсировало программу Mansory Bespoke. В рамках такого комплекса модернизации подразумевается еще более глубокий уровень персонализации, чем привычный стандартный набор доработок от немецких специалистов. Очередной иллюстрацией возможностей компании стал родстер Ferrari 812 GTS, превращённый в спорткар Stallone Tempesta Nera.

Фото: © Mansory © Mansory

Автомобиль получил сложный аэродинамический обвес, многочисленные детали которого выполнены из углепластика. Суперкар оснащён новыми колёсами, дополненными карбоновыми аэродинамическими накладками, а также измененными патрубками выхлопной системы.

Чип-тюнинг и установка спортивного выхлопа позволили увеличить отдачу 6,5-литрового атмосферного V12 на 30 лошадиных сил мощности и 22 Нм крутящего момента — до 830 лошадиных сил и 740 Нм.

Доработанный суперкар с места до 100 километров в час разгоняется за 2,8 секунды и способен развивать максимальную скорость до 345 километров в час. В рамках программы Mansory Bespoke машина получила уникальный внешний вид.