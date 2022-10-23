Glicknehaus превратил свой багги в армейский внедорожник

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), созданная американским бизнесменом Джеймсом Гликенхаусом для выпуска спортивных автомобилей для кольцевых гонок и гонок по бездорожью, анонсировала новую модификацию багги SCG 008. Модель, в которой объединены дизайн спорткара SCG 004 и внедорожника SCG Baja Boot, приспособили для работы в специальных службах. Первой анонсирована оснащ\нная стрелковым вооружением версия нового багги для армии.

Фото: motor.ru motor.ru

Визуально новый Glickenhaus 008 Fast Response Military Vehicle от обычного гражданского багги отличается матовой оливково-серой окраской и дополнительными светодиодными световыми модулями в передней части кузова, а также специальным оборудованием в задней части.

На тизерах Scuderia Cameron Glickenhaus показала лёгкий армейский внедорожник, оснащённый стрелковым модулем с крупнокалиберным пулемётом позади кабины, а также силовым багажником, на котором расположены боекомплект, набор шанцевого инструмента, сэндтраки и другое оборудование.