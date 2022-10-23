Представлен новый седан Hyundai со спортивным характером

В Китае дебютировал новый седан Hyundai со спортивным характером. «Драйверскую» версию N Line добавят в семейство Lafesta после планового рестайлинга. Новинка отличится аэродинамическим обвесом, «потайными» дневными ходовыми огнями, особыми двухцветными дисками, яркими тормозными суппортами и акцентами в салоне. Ещё на Hyundai Lafesta N Line дебютирует 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 200 лошадиных сил. Старта продаж ждут осенью.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Hyundai Lafesta — купеобразный 4,7-метровый седан для молодёжной аудитории, так что расширение гаммы за счёт версии N Line логично. Спортседан будет выделяться внушительным задним антикрылом, трапецевидными выхлопными патрубками, красными тормозными суппортами, мускулистыми бамперами и лейблами N Line.

Салон всех Hyundai Lafesta ждёт реинжиниринг, и N Line — не исключение. Седан получит новую переднюю панель с парой 10,25-дюймовых экранов, объединённых под стеклом, более современный руль с четырьмя спицами, селектор «робота» уступит место кнопочному пульту, а дефлекторы воздуховодов станут потайными.

Об изменениях шасси пока ничего не известно, а вот производительностью Lafesta N Line не удивит. С переходом на новый 1,5-литровый двигатель мощность снизится с 204 до 200 лошадиных сил, а крутящий момент — с 265 до 253 Нм. Преселективный 7-ступенчатый «робот» и передний привод неизменны. Впрочем, с точки зрения налогообложения турбомотор рабочим объёмом 1497 кубических сантиметров предпочтительнее.

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