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31 минуту назад

Dodge сделал электрический Challenger SRT Hellcat

Motor.ru

Легендарная марка Dodge официально объявила о снятии с производства в 2023 модельному году двух культовых моделей — купе Challengr и седана Charger — и замене их новым электромобилем. Прототипом грядущей модели с электрической силовой установкой стал концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT, который планируется превратить в серийный автомобиль в 2024 году. Но уже сейчас можно купить Challenger SRT Hellcat с полностью электрической силовой установкой. С поправкой, что ездить на таком «автомобиле» могут только дети.

Dodge сделал электрический Challenger SRT Hellcat
Фото: motor.rumotor.ru

Компания iRerts выпустила миниатюрную модель 717-сильного купе, которая оснащена электромотором. Детский вариант «ведьмы» может разогнаться до 4,5 километров в час, причём управлять им может не только ребенок, но и взрослый — с помощью пульта дистанционного управления.

Салон, рассчитанный на детей массой до 30 килограммов, имеет сиденье с ремнем безопасности, кнопку запуска двигателя и даже примитивную мультимедийную систему с поддержкой MP3. Кроме того игрушка оснащена функциональной светодиодной оптикой.

В отличие от оригинального Challenger SRT Hellcat, который оценивается в несколько десятков тысяч долларов, электрический Dodge куда доступнее — в сети супермаркетов Walmart игрушку можно приобрести всего за 210 долларов.

Автоновости,Dodge Charger,Dodge,Wal-Mart Stores,
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