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1 час назад

Новости автомира: Автоэксперт предупредил о возможном дефиците автомобилей в России

Илья Родин

Российский авторынок будет испытывать хронический дефицит машин, заявил вице-президент НАС Антон Шапарин в интервью порталу 74.ru. Он пояснил, что это связано с прекращением выпуска транспортных средств на некоторых российских заводах, а также рядом других факторов.

Шапарин полагает, что дефицит автомобилей на рынке будет хроническим, цены останутся на нынешнем уровне.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

По оценке вице-президента автомобильного союза, число дилерских центров будет постепенно уменьшаться. Автомобили в них будут поступать из-за границы штучно, по заказу физических лиц.

Продажа машин, их обслуживание через некоторое время «уйдут в тень», что негативно повлияет на поступления налогов, считает автоэксперт.

Шапарин отметил, что ситуация на рынке отличается от той, что была в стране в 90-е годы прошлого века. После развала СССР рынок быстро насытился за счет того, что машину можно было без проблем купить в Европе и пригнать в Россию. В настоящее время это якобы невозможно, заявил эксперт.

Автоновости,Видео,Антон Шапарин,
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