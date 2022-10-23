Российский авторынок будет испытывать хронический дефицит машин, заявил вице-президент НАС Антон Шапарин в интервью порталу 74.ru. Он пояснил, что это связано с прекращением выпуска транспортных средств на некоторых российских заводах, а также рядом других факторов.

Шапарин полагает, что дефицит автомобилей на рынке будет хроническим, цены останутся на нынешнем уровне.

По оценке вице-президента автомобильного союза, число дилерских центров будет постепенно уменьшаться. Автомобили в них будут поступать из-за границы штучно, по заказу физических лиц.

Продажа машин, их обслуживание через некоторое время «уйдут в тень», что негативно повлияет на поступления налогов, считает автоэксперт.