Оборот на авторынке Москвы вырос на 72% за два месяца

В сентябре текущего года покупатели на авторынке Москвы потратили на покупку новых машин на 72% больше, чем в августе. Затраты выросли соответственно с 18 до 31 млрд рублей. Об этом говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Аналитики отмечают, что оборот на столичном авторынке за три квартала 2022 года составил 532,3 млрд рублей.

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Наибольший объем денежных средств в сентябре на столичном авторынке был получен в сегменте SUV – 23,3 млрд рублей, что на 78% выше показателя оборота, полученного в этом сегменте в августе – 13 млрд рублей.

Топ-3 самых доходных моделей авторынка Москвы в сентябре этого года составили китайские автомобили. Лидирует Haval Jolion, который в прошлом месяце был продан здесь в количестве 769 ед., что принесло 1,7 млрд рублей выручки. Второй результат показал Geely Coolray: продано 677 машин в сентябре в Москве на сумму в 1,6 млрд рублей. Третий результат у Chery Tiggo 7 Pro, который в отчетный месяц разошелся в столице в количестве 575 ед. и принес выручку в размере 1,4 млрд рублей.

На 4-м месте в сентябрьском рейтинге столичного авторынка среди самых доходных авто находится Mercedes S-Класса, а на 5-м – Hyundai Santa Fe. За отчетный месяц в Москве было продано 40 машин Mercedes S-Класса на сумму в 1,3 млрд рублей, а также 241 внедорожник Hyundai Santa Fe на 1 млрд рублей.