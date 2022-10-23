Volvo Group показала заметный рост в третьем квартале

Volvo Group показала заметный рост в третьем кварталеЧитайте новости "Автостат Инфо" в телеграмеШведский производитель Volvo Group, «номер два» на рынке большегрузных машин, сообщил о росте своих показателей в третьем квартале, что стало следствием сохраняющегося на высоком уровне мирового спроса.

В третьем квартале текущего года оборот у Volvo Group составил 10,4 млрд евро, что на 34% больше, чем годом ранее. Чистая выручка у компании выросла за тот же период на 22% и достигла отметки в 8,7 млрд евро. При этом операционная маржа сократилась с 11 до 10,3% в условиях растущей инфляции.

Напомним, что в сентябре этого года Volvo Group начала серийный выпуск электрогрузовиков грузоподъемностью свыше 44 тонн. Помимо этого, в линейке компании уже есть 6 моделей грузовиков на электроприводе. Компания планирует к 2030 году увеличить свои продажи в сегменте электротранспорта до 35%. Кроме того, шведский производитель заявил о планах по строительству завода в Швеции, где будет выпускать батареи для электромобилей.

Как стало известно из официального сообщения Volvo Group, компания рассматривает возможность продать свой бизнес в России. «Окончательное решение по этому вопросу пока не принято», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Volvo Group. Компания уже свернула свою деятельность в России и начала сокращать число сотрудников.