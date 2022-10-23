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13 минут назад

КамАЗ получил большой госзаказ на новейшие автобусы-вездеходы

Motor.ru

КамАЗ получил большой госзаказ на новейшие автобусы-вездеходы. Пресс-служба автогиганта сообщила, что с энергетической компанией «Газпром» заключён контракт на поставку 420 полноприводных автобусов КамАЗ-6520 и 80 передвижных мастерских КамАЗ-62501. Передача техники будет происходить поэтапно с 2023-го по 2025 год. Основную часть автобусов КамАЗ выполнит в газомоторном исполнении и адаптирует для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

КамАЗ получил большой госзаказ на новейшие автобусы-вездеходы
Фото: Пресс-служба Президента ТатарстанаПресс-служба Президента Татарстана

Заказ на пятьсот вахтовых автобусов нового типа — серьёзный вызов для КамАЗа. Для сравнения «дочка» КамАЗа — производитель автобусов НефАЗ — по итогам успешного 2021 года реализовала 2556 единиц пассажирского транспорта. В условиях санкций и КамАЗу, и НефАЗу необходимо найти альтернативу немецким коробкам передач ZF и китайским газовым двигателям Weichai.

О начинке автобуса-вездехода КамАЗ-6250 автопроизводитель пока умалчивает. Известно, что у новинки 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и 290-сильный турбодизель, но происхождение агрегатов официально не подтверждено.

Особенности полноприводного автобуса — композитный кузов, подвеска повышенной комфортности на пневмобаллонах и возможности трансформации. КамАЗ-6250 может перевозить до 32 пассажиров, быть передвижным офисом, переговорной, медицинским кабинетом, пунктом управления или лабораторией.

Поскольку конкурентов у КамАЗ-6250 фактически нет, в новинке могут быть заинтересованы другие компании, добывающие полезные ископаемые, а также госструктуры. Впрочем, более компактный автобус повышенной проходимости уже разработан на шасси «Садко-NEXT», но формально «Группа ГАЗ» к этой модели отношения не имеет.

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