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2 часа назад

Abarth превратит Alfa Romeo 4C в лимитированный Classiche 1000 SP

Motor.ru

В 2021 году марка Abarth, чтобы отдать дань уважения созданному в 1966 году под руководством инженера Alfa Romeo Марио Колуччи спайдеру Abarth 1000 SP, подготовила концепт-кар Classiche 1000 SP на базе серийной модели Alfa Romeo 4C. Спустя год итальянский автопроизводитель официально подтвердил, что яркий прототип станет пусть и мелко, но все же серийной моделью, которую выпустят ограниченным тиражом для самых преданных поклонников итальянской марки.

Abarth превратит Alfa Romeo 4C в лимитированный Classiche 1000 SP
Фото: AbarthAbarth

Оригинальная модель имела литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 105 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В сочетании с компактными габаритами и низкой массой этого хватало для успешного выступления в гонках.

Возрождённый спорткар будет технологичнее, заимствовав углепластиковый монокок с алюминиевой передней частью и 240-сильный 1,7-литровый турбомотор с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями от Alfa Romeo 4С.

А вот дизайн у современного Abarth будет своим. В подразделении Stellantis Heritage Department подчеркнули, что тираж Classiche 1000 SP не превысит пять экземпляров. Стоимость новой модели не раскрывается.

Автоновости,Alfa Romeo 4C,Alfa Romeo,
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