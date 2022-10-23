Суперкар M1 отца-основателя BMW M продадут на аукционе

Суперкар BMW M1 отца-основателя баварского M-подразделения продадут на аукционе RM Sotheby`s. Речь идёт об автомобиле с историей: в 1980 году двухдверку сделали по заказу первого руководителя BMW M Йохена Неерпаша, но выдающийся менеджер расстался с «эмкой» в середине 1980-х, о чём потом жалел. В интервью RM Sotheby's немец прямо заявил, что продажа M1 «была одной из ошибок в жизни». Итоги торгов объявят 26 ноября; специалисты ждут шестизначной итоговой цены.

Фото: rmsothebys.com rmsothebys.com

На одометре BMW M1 без малого 64 тысячи километров, но аукционный дом предупреждает, что перед эксплуатацией купе нужно продиагностировать, так как машина долго стояла. В 1990-е годы «эмку» покрасили в мастерской BMW в Дахау, а вот серо-коричневый салон сохранился в первозданном виде с 1980 года.

Историю «эмки» подтверждают документы и выцветший автограф Йохена Неерпаша, сделанный в 2008 году. Символично, что основатель BMW M приобрёл M1 после того, как проект среднемоторного купе провалился, а сам Неерпаш был уволен из баварской компании.

Техника уникальной «эмки» стандартная. Под капотом 277-сильная (330 Нм) инжекторная рядная «шестёрка» объёмом 3,5 литра, тяга передаётся через 5-ступенчатую «механику» ZF, привод задний.