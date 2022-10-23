Toyota показала дрифт новой GR Corolla

Представленный весной 2022 года «заряженный» хэтчбек GR Corolla стал одним из бестселлеров — по меркам класса — в США. Автомобиль, который конструктивно близок к обычной Corolla Sport, но технически повторяет GR Yaris, в особой рекламе не нуждается, что не помешало Toyota подготовить целый цикл видеороликов с GR Corolla и другими GR-моделями в главных ролях. Кампания «Гоночные автомобили для реального мира» призвана продемонстрировать потенциал машин и их связь с большим автоспортом.

Фото: Toyota Toyota

Проект реализован известной рекламной фирмой Saatchi & Saatchi, под началом которой реализованы все видеоролики. В рекламе Running Wild в кадр «семейного фото» врывается дрифтующая GR Corolla под управлением пилота чемпионата Formula Drift Райана Тёрка.

Он за рулём заднеприводной GR Corolla Formula Drift защищает цвета команды Toyota Gazoo Racing Team. В ролике Meet the Family снялись GR Supra, GR86 и GR Corolla — все актуальные модели Gazoo Racing — и гонщики программы Toyota Gazoo Racing.