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1 час назад

Toyota показала дрифт новой GR Corolla

Motor.ru

Представленный весной 2022 года «заряженный» хэтчбек GR Corolla стал одним из бестселлеров — по меркам класса — в США. Автомобиль, который конструктивно близок к обычной Corolla Sport, но технически повторяет GR Yaris, в особой рекламе не нуждается, что не помешало Toyota подготовить целый цикл видеороликов с GR Corolla и другими GR-моделями в главных ролях. Кампания «Гоночные автомобили для реального мира» призвана продемонстрировать потенциал машин и их связь с большим автоспортом.

Toyota показала дрифт новой GR Corolla
Фото: ToyotaToyota

Проект реализован известной рекламной фирмой Saatchi & Saatchi, под началом которой реализованы все видеоролики. В рекламе Running Wild в кадр «семейного фото» врывается дрифтующая GR Corolla под управлением пилота чемпионата Formula Drift Райана Тёрка.

Он за рулём заднеприводной GR Corolla Formula Drift защищает цвета команды Toyota Gazoo Racing Team. В ролике Meet the Family снялись GR Supra, GR86 и GR Corolla — все актуальные модели Gazoo Racing — и гонщики программы Toyota Gazoo Racing.

Дрифтеры чемпионата Formula Drift Фредерик Аасбё, Кен Гуши и Райан Тёрк, выступающие на моделях Toyota, показали весь потенциал стандартных автомобилей. В остальных рекламных видео акцент делается на взаимосвязи дорожных автомобилей с гоночными, но сами клипы не такие зрелищные — сказывается отсутствие профессиональных автогонщиков в кадре.

Автоновости,Toyota,
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