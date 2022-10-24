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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД может оштрафовать водителей на 5000 рублей за перевозку велосипедов

Южный автомобиль

За перевозку велосипеда водителям может грозить штраф в 5000 рублей. Об этом сообщил портал «ПДД Мастер». Так, многие водители перевозят велосипеды в багажниках или прикрепляют его при помощи специального устройства на багажную дверь. Портал уточняет, что прикрепленный к крышке багажника велосипед закрывает регистрационные знаки автомобиля. Если водителя остановит инспектор ГИБДД, то такая перевозка велосипеда может ему не понравиться. За закрытые номерные знаки водителю может грозить штраф 5000 рублей или лишение прав на три месяца.

Водителей могут оштрафовать на 5000 рублей за перевозку велосипедов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Автоновости,ГИБДД,
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