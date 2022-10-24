General Motors раздумывает над «младшим» Hummer

Концерн General Motors (GM) раздумывает над разработкой «младшего» Hummer. Растущий спрос на электрические грузовички может побудить американскую корпорацию выпустить среднеразмерный пикап под брендом Hummer и сделать его «глобальной» моделью. По неофициальным данным, калифорнийская студия GM уже готовит дизайн-проект новинки, причём концепция «младшего» Hummer является приоритетной, то есть пикап может появиться в рекордно короткие сроки.

Фото: © GMC Hummer EV © GMC Hummer EV

Представитель GM Микаэль Фарах отказался комментировать разработку «младшего» Hummer. Однако источники Automotive News считают, что более компактный, массовый и доступный аналог флагманского электромобиля может стать драйвером продаж концерна не только в Северной Америке, но и в Европе.

В General Motors собрали свыше 90 тысяч заказов на большой пикап Hummer EV, после чего продажи новинки были приостановлены, а цены повысились. По состоянию на 30 сентября удалось собрать всего 781 возрождённый Hummer, но скоро производственные мощности удастся нарастить.

В истории бренда Hummer уже был момент, когда ставка на «младшие» модели себя оправдала. В 2000-е годы внедорожники H3 и компактные пикапы H3T были более коммерчески успешными, чем большие пикапы H2.