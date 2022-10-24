General Motors раздумывает над «младшим» Hummer

Концерн General Motors (GM) раздумывает над разработкой «младшего» Hummer. Растущий спрос на электрические грузовички может побудить американскую корпорацию выпустить среднеразмерный пикап под брендом Hummer и сделать его «глобальной» моделью. По неофициальным данным, калифорнийская студия GM уже готовит дизайн-проект новинки, причём концепция «младшего» Hummer является приоритетной, то есть пикап может появиться в рекордно короткие сроки.
Представитель GM Микаэль Фарах отказался комментировать разработку «младшего» Hummer. Однако источники Automotive News считают, что более компактный, массовый и доступный аналог флагманского электромобиля может стать драйвером продаж концерна не только в Северной Америке, но и в Европе.
В General Motors собрали свыше 90 тысяч заказов на большой пикап Hummer EV, после чего продажи новинки были приостановлены, а цены повысились. По состоянию на 30 сентября удалось собрать всего 781 возрождённый Hummer, но скоро производственные мощности удастся нарастить.
В истории бренда Hummer уже был момент, когда ставка на «младшие» модели себя оправдала. В 2000-е годы внедорожники H3 и компактные пикапы H3T были более коммерчески успешными, чем большие пикапы H2.
Хотя возрождённый Hummer лишён двигателя внутреннего сгорания, тяжёлый пикап вреднее для экологии, чем спорткар BMW M440i. Для более компактной модели показатели углеродного следа должны быть ниже, тем более в той же Европе делают ставку на «зелёную» энергетику.