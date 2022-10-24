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35 минут назад

Новости автомира: пенсионерам и военным пообещали льготные автокредиты в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

Минпромторг планирует до конца года расширить программу льготного автокредитования, добавив в нее две дополнительные категории граждан — пенсионеров и военнослужащих. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Пенсионерам и военным пообещали льготные автокредиты в 2022 году
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

По его словам, сейчас идет доработка соответствующих нормативных актов. Также, как отметил Мантуров, Минпромторг продолжает работать над улучшением форматов поддержки автопрома, разрабатываются окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

В июле Минпромторг России возобновил программы льготного автокредитования и лизинга, выделив 20,7 млрд рублей. Скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25%.

В программе льготного автокредитования могут участвовать все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Также на электрокары Evolute липецкого производства действует скидка 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

«Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года», — сообщали ранее в Минпромторге.

Ранее с предложением включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Автоновости,УАЗ,Lada,Денис Мантуров,Максим Соколов,Минпромторг,Автоваз,
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