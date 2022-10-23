Geely начала продажи обновленного спортседана

«Дочка» Geely — компания Lynk & Co — начала продажи обновленного спортседана с полным приводом. Четырёхдверка под названием 03+ доступна в четырёх модификациях, цены варьируются в диапазоне от 198 800 до 256 800 юаней (эквивалент 1,69-2,18 миллиона рублей). Экстерьер и интерьер полностью изменились, а вот техника прежняя: в Lynk & Co верны «турбочетвёрке» Volvo, 8-ступенчатому автомату Aisin и системе полного привода с муфтой на задней оси.

«Обычный» рестайлинговый седан Lynk & Co 03 показали почти два месяца назад, а теперь пришла пора «заряженной» версии с литерой +. Изменились не только бамперы и боковые юбки: у новинки другая оптика, на зеркалах заднего вида появились накладки, пересмотрен дизайн колёсных дисков.

Салон де факто разработан заново, ведь общие детали с седаном трёхлетней давности можно пересчитать по пальцам. Поменялись дверные карты, сиденья, руль, передняя панель и мультимедиасистема. Постоянство лишь в том, дизайнеры остались верны алькантаре — искусственной замшей обшиты почти все панели.

Полноприводный спортседан с 254-сильным (350 Нм) турбомотором 2.0, автоматом и полным приводом может разменять 100 километров в час с места за 5,7 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час. При этом в смешанном цикле новинка расходует те же 7,7 литра на 100 километров.