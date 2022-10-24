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2 часа назад

Новости автомира: босс Mercedes-Benz раскрыл подробности об электрическом «Гелике»

Motor.ru

Босс Mercedes-Benz Ола Каллениус раскрыл подробности об электрическом «Гелике». В беседе с MotorTrend топ-менеджер дал понять, что «G-Class останется G-Классом», то есть сохранит оригинальную конструкцию. Каллениус опроверг слухи об унификации грядущего EQG с седанами и кроссоверами EQE/EQS: для внедорожника разработают собственную архитектуру. Ещё одно отличие от актуальных электрокаров — более эффективная опциональная тяговая батарея.

Босс Mercedes-Benz поделился подробностями об электрическом «Гелике»
Фото: © Mercedes-Benz EQG Concept© Mercedes-Benz EQG Concept

В Mercedes-Benz подтвердили, что для электромобиля EQG будет доступен не только обычный тяговый аккумулятор, но и анодные ячейки с увеличенной на 20-40 процентов плотностью энергии. Впрочем, на старте продаж в 2024 году покупатели электрического внедорожника будут ограничены одним вариантом батареи.

Ола Каллениус поделился эмоциями от испытаний раннего прототипа электрического «Гелика». Топ-менеджер заявил, что «это было ошеломляюще» и намекнул на универсальность будущей модели. Вероятно, босс Mercedes-Benz имел в виду ранее невиданные возможности EQG вроде «танкового разворота».

Концептуальный Mercedes-Benz EQG показали год назад, тогда автопроизводитель подтвердил, что внедорожник сохранит рамную архитектуру и неразрезной мост сзади, а силовая установка «батарейной» версии будет состоять из четырёх электромоторов.

По предварительной информации Mercedes-Benz EQG дебютирует в 2024 году, однако электромобиль не заменит традиционную топливную версию, а дополнит гамму. До дебюта электромобиля семейство G-Class переживёт плановый рестайлинг, а вот ультимативный вездеход 4x4² будет выпускаться в «дореформенном» виде.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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