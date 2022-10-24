Toyota провалила производственный план из-за дефицита микрочипов

Toyota продолжает испытывать проблемы из-за нехватки комплектующих, а именно электронных компонентов. В результате этого автопроизводитель не сможет выполнить производственный план на текущий финансовый год, который составляет 9,7 миллиона автомобилей. В компании рассчитывали, что за август-ноябрь ситуация с глобальным дефицитом микрочипов нормализируется, и с конвейеров заводов будет ежемесячно сходить по 900 тысяч машин. Однако этот план провалился – дефицит сохраняется, и ежемесячный объем производства составляет 800-850 тысяч автомобилей.

Фото: © Toyota © Toyota

Toyota пришлось пересмотреть производственный план и снизить планку по общим объемам выпуска в текущем финансовом году, который завершится в марте 2023 года. Насколько именно корпорация сократит годовой план, пока не уточняется, однако он будет значительно ниже, чем в 2021-м, когда было реализовано 10,08 миллиона экземпляров (+9,4 процента относительно «коронавирусного» 2020-го).

Теперь же компания уведомила, что по итогам ноября будет произведено порядка 800 тысяч автомобилей, что на 200 тысяч меньше, чем планировалось изначально.

На объемах выпуска машин Toyota скажется и закрытие российского завода, который расположен в Санкт-Петербурге и рассчитан на выпуск 100 тысяч машин в год. Предприятие простаивает с марта этого года, а в конце сентября автопроизводитель принял решение закрыть завод.