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1 час назад

В очереди на Керченскую переправу скопилось около 1 тыс. грузовиков

ТАССиещё 3

Очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в понедельник.

Тысяча грузовиков скопилась в очереди на Керченскую переправу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В очереди на Керченскую переправу ожидают около 1 тыс. грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на парковках Темрюкского района, еще часть - в Славянском и Красноармейском. Зарегистрироваться в очереди водителям помогают работающие на парковках сотрудники. Они заносят в перечень регистрационный номер транспортного средства, марку и модель автомобиля, место назначения и содержимое груза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от того, что перевозят - продукты, медикаменты или, например, стройматериалы или запчасти, грузовику присваивают группу очередности.

Перехватывающие стоянки для ожидающих очереди на переправу обеспечили всем необходимым. Есть пункты обогрева, полевая кухня. Казаки, волонтеры "Единой России", Молодой гвардии "Единой России" и акции #Мывместе раздают воду и еду тем, кто ожидает переправы в порту "Кавказ", регистрируют пассажиров на паромы.

С начала работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 14:00 24 октября, через пролив в обе стороны перевезли 18 959 пассажиров и 8 664 единицы транспорта, преимущественно грузовиков. Паромы выполнили 242 рейса.

Поезда через Крымский мост ходят по графику.

Автоновости,Единая Россия,
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