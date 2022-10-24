В РФ из иномарок остался только Китай

Остальные модели можно либо везти параллельным импортом, либо искать последние экземпляры на складах автосалонов.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«В условиях дефицита на рынке новых машин европейского, корейского и японского производства продукция КНР является очень востребованной», — Лилия Маркова, гендиректор «Газпром Автолизинг».

Дефицит новых автомобилей в России европейского и японского производства продолжится и в следующем году. Как стало известно «Max-Cars», фактически большая доля рынка держится на АвтоВАЗе. Благодаря наличию производства упрощенных LADA объемы продаж падают не так катастрофично.

Но если говорить об иномарках, то их практически нет. Кроме китайских брендов. В октябре 2022 года россиянам доступны Chery, Geely и Haval. Но при желании купить Renault, Volkswagen или Hyundai, не говоря уже о премиальных брендах, придется ориентироваться на складские остатки. Выбирать в этом случае не приходится, да и дилеры, продавая последние машины, стремятся максимально на них заработать.

Китайские производители смогли занять освободившиеся ниши с разными моделями. Но вот сегмент Renault Logan и Hyundai Solaris они обошли стороной. Как отмечает Игорь Моржаретто, партнер «Автостата», в этом сегменте могут появиться иранские машины. Их планируют вывести на рынок уже в 2023 году.

Премиальный рынок автомобилей держится только за счет параллельного импорта. Люди, которые не готовы считать китайские модели премиумом, могут заказать Range Rover, Audi или Volkswagen. Причем итоговая цена не будет разительно отличаться от того, что было в автосалонах. Правда, есть вопрос к гарантийному обслуживанию, но и это решается за отдельную доплату.