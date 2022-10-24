Haval F7 и F7x будут нести службу в силовых структурах России

Китайские кроссоверы Haval, согласно опубликованному Росстандартом ОТТС, получат модификации для Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Переоборудованием автомобилей займётся компания "СТ Нижегородец".

Фото: Росстандарт Росстандарт

Автомобили будут выпускаться на российском заводе Great Wall в Тульской области. "СТ Нижегородец" будет наносить на Haval F7 и F7x соответствующую цветографическую схему, оборудовать сигнальными огнями, СГУ, радиостанциями и другим оборудованием, необходимым для эксплуатации в ведомствах.

Росстандарт

На российском рынке Haval F7 и F7x предлагаются с бензиновыми двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. Оба моторы доступны в передне- и полноприводных версиях, во всех случаях кроссоверы оборудованы 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.