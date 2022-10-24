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2 часа назад

Новости автомира: Haval F7 и F7x будут нести службу в силовых структурах России

Российская Газета

Китайские кроссоверы Haval, согласно опубликованному Росстандартом ОТТС, получат модификации для Минобороны, Росгвардии, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Переоборудованием автомобилей займётся компания "СТ Нижегородец".

Haval F7 и F7x будут нести службу в силовых структурах России
Фото: РосстандартРосстандарт

Автомобили будут выпускаться на российском заводе Great Wall в Тульской области. "СТ Нижегородец" будет наносить на Haval F7 и F7x соответствующую цветографическую схему, оборудовать сигнальными огнями, СГУ, радиостанциями и другим оборудованием, необходимым для эксплуатации в ведомствах.

Росстандарт

На российском рынке Haval F7 и F7x предлагаются с бензиновыми двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 190 л.с. Оба моторы доступны в передне- и полноприводных версиях, во всех случаях кроссоверы оборудованы 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Цены на Haval F7 стартуют от 2,3 млн рублей, кросс-купе Haval F7x можно купить начиная от 2,4 млн рублей.

Автоновости,Росстандарт,Следственный комитет,Росгвардия,
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