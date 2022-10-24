Toyota RAV4 может получить версию пикапа

Toyota , похоже, рассматривает возможность возрождения названия модели Stout, которое не использовалось с 1970-х годов, сообщает Drive со ссылкой на собственные источники. По данным издания, компания снова запатентовала название в Аргентине, видимо, намереваясь выпускать пикап на базе современной техники RAV4.

Если это правда, то велика вероятность, что автопроизводитель прибегнет к той же практике, что и его коллеги. Например, новый Ford Maverick работает на платформе Escape, а Hyundai Santa Cruz использует основу Tucson.

В своей публикации Drive также цитирует руководителей Toyota из разных стран, которые говорят, что о таком пикапе не может быть и речи. В начале лета представитель компании открыто признал, что в ее модельном ряду есть место для грузовика меньшего размера, чем Hilux или Tacoma. Вдохновленная рыночным успехом легких пикапов Ford и Hyundai, Toyota может также принять решение о выпуске собственной версии.