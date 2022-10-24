Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Toyota RAV4 получит версию пикапа

ПроКроссовер.ру

Toyota, похоже, рассматривает возможность возрождения названия модели Stout, которое не использовалось с 1970-х годов, сообщает Drive со ссылкой на собственные источники. По данным издания, компания снова запатентовала название в Аргентине, видимо, намереваясь выпускать пикап на базе современной техники RAV4.

Toyota RAV4 может получить версию пикапа
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Если это правда, то велика вероятность, что автопроизводитель прибегнет к той же практике, что и его коллеги. Например, новый Ford Maverick работает на платформе Escape, а Hyundai Santa Cruz использует основу Tucson.

В своей публикации Drive также цитирует руководителей Toyota из разных стран, которые говорят, что о таком пикапе не может быть и речи. В начале лета представитель компании открыто признал, что в ее модельном ряду есть место для грузовика меньшего размера, чем Hilux или Tacoma. Вдохновленная рыночным успехом легких пикапов Ford и Hyundai, Toyota может также принять решение о выпуске собственной версии.

Автоновости,Ford Maverick,Toyota RAV4,Hyundai,Toyota,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители