Какие автомобили может выпускать «Москвич»: новые подробности

В декабре начнется производство автомобилей на столичном заводе «Москвич», и до конца года с конвейера должно сойти 600 машин. При этом до сих пор остается загадкой, какие именно модели будет выпускать московское предприятие, до мая принадлежавшее Renault. Наиболее вероятным партнером площадки считается китайский JAC, однако, по новым данным, которые приводит Drom.ru, у «Москвича» имеются документы для производства модельной линейки марки Renault.

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По информации портала, 28 сентября Минпромторг выдал заключение о промсборке заводу-изготовителю в лице «Москвича», и в заявке перечислены модификации моделей Renault. Этот документ выдается производителю с действующим СПИКом (специальный инвестконтракт), и он нужен для того, чтобы получать от государства компенсацию выплаченного утилизационного сбора.

Из этого следуют два вопроса: зачем «Москвич» подал заявку на оформление заключения о промсборке, если он не собирается выпускать модели Renault, и зачем Минпромторг, зная, что модели Renault не производится в нашей стране с весны, выдает заключение о локализации этих машин в конце сентября.

Стоит напомнить, что до того, как московский автозавод встал на баланс города, там производились кроссоверы Renault – Duster, Arkana и Kaptur. На встрече с ветеранами АЗЛК, которая прошла в середине сентября, бывшие работники предприятия посетили «Москвич», и там им продемонстрировали несколько моделей Renault с заклеенными логотипами.