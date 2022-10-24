Для внедорожника Tank 300 сделали внедорожный электровелосипед

Китайский бренд внедорожников Tank совместно с местным производителем двухколёсной внедорожных велосипедов подготовили необычный электрический велосипед. Сделают всего 300 единиц по цене 125000 рублей.
В последние годы электровелосипеды становятся все более популярными для поездок на короткие расстояния. Особенно в Китае, где получить номерной знак на автомобиль становится все сложнее в больших городах, поскольку правительство пытается контролировать загрязнение воздуха.
Электровелосипед выполнен в ослепительной желто-черной цветовой гамме, как и Tank 300 Frontier Limited Edition.
Длина и высота велосипеда составляют 1717 и 978 мм, колёсная база — 1110 мм. Высота сиденья — 760 мм. Электровелосипед получил корпус, изготовленный из углеродистой стали, и оснащен передними и задними дисковыми гидравлическими тормозами.
Среди других особенностей велосипеда — бесключевой запуск, противоугонная система с GPS, удаленный мониторинг и обновление по воздуху. Велосипед оснащается аккумулятором емкостью 20Ач и бесщеточным электромотором с постоянными магнитами.