Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: для внедорожника Tank 300 сделали стильный электровелосипед

Carakoom

Китайский бренд внедорожников Tank совместно с местным производителем двухколёсной внедорожных велосипедов подготовили необычный электрический велосипед. Сделают всего 300 единиц по цене 125000 рублей.

Для внедорожника Tank 300 сделали внедорожный электровелосипед
Фото: CarakoomCarakoom

В последние годы электровелосипеды становятся все более популярными для поездок на короткие расстояния. Особенно в Китае, где получить номерной знак на автомобиль становится все сложнее в больших городах, поскольку правительство пытается контролировать загрязнение воздуха.

Электровелосипед выполнен в ослепительной желто-черной цветовой гамме, как и Tank 300 Frontier Limited Edition.

Длина и высота велосипеда составляют 1717 и 978 мм, колёсная база — 1110 мм. Высота сиденья — 760 мм. Электровелосипед получил корпус, изготовленный из углеродистой стали, и оснащен передними и задними дисковыми гидравлическими тормозами.

Среди других особенностей велосипеда — бесключевой запуск, противоугонная система с GPS, удаленный мониторинг и обновление по воздуху. Велосипед оснащается аккумулятором емкостью 20Ач и бесщеточным электромотором с постоянными магнитами.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители