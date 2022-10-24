В России расширят программу льготного автокредитования

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2022 году власти расширят программу льготного кредитования и включат в нее военных и пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», - сказал министр.

Он подчеркнул, что формат поддержки российского автопрома постоянно совершенствуется.

В 2021 году скидка по программе льготных автокредитов составляла десять процентов на первый взнос на машину стоимостью 1,5 млн рублей максимум.

В 2022-м максимальную цену авто, на которое можно взять кредит с господдержкой, подняли до двух миллионов рублей.

В программе есть направления «Первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «Семейный автомобиль» (для семей с хотя бы одним ребенком до 18 лет), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.

В 2022 году скидка, субсидируемая из федерального бюджета, выросла и составляет до 20 процентов от стоимости машины (в Дальневосточном федеральном округе - 25 процентов).

В списке доступных марок больше нет останавливавших поставки/ушедших с российского рынка Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault.