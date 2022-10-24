В России впервые конфискован автомобиль у пьяного водителя

Красноярский автомобилист стал первым в России, у кого конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде. Машина будет продана на торгах, а доход пойдет в пользу государства, пишет «Российская газета».

25 июля в России вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Ответственность за нарушение ПДД была ужесточена. В частности, у водителей, которые ранее неоднократно садились за руль нетрезвом виде, теперь могу конфисковать автомобиль.

Первый случай конфискации машины у нетрезвого водителя по решению суда произошел в Красноярском крае.

В райцентре Уяр полицейские обратили внимание на «ВАЗ-2114», который ехал без номеров. Требование остановить машину водитель проигнорировал и попытался скрыться. После того, как понял, что уйти ему не удастся, он бросил машину и пытался убежать.

После задержания алкотестер показал 1,09 промилле. Задержанный в мае этого года уже был пойман пьяным за рулем и привлечен к административной ответственности. На этот раз суд приговорил его к 360 часам обязательных работ, лишению прав на два с половиной года и конфискация автомобиля в пользу государства.

«Таким образом, он стал в России первым, кому после возвращения прав придется покупать новое авто», - отмечает газета.