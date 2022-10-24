Перечислены доступные для покупки в РФ иномарки

В настоящее время российский рынок автомобилей демонстрирует рост за счет машин АвтоВАЗа, продающихся в упрощенной версии. Поставки в РФ из других стран прекратились. «Известия» разбирались, какие иномарки россияне могут приобрести в нынешних условиях.

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Отмечается, что позиции бывших лидеров рынка теряются — теперь доминирующее положение занимают китайские игроки. Наиболее продаваемыми машинами в сентябре стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray.

Издание напоминает о том, что Jolion — единственная из них модель, которая производится в России и принимает участие в государственной программе льготного кредитования. В начале текущего месяца рыночная доля «китайцев» оценивалась в более чем 30%.

«Chery, хотя и не имеет до сих пор российской площадки, делает ставку на разнообразие. Ее премиум-бренд Exeed едва ли не единственный показывает уверенный рост в этом году», - говорится в статье.

Автор статьи также отмечает наличие серьезного игрока из КНР - Great Wall Motors (GWM). В России у компании есть собственное производство, где выпускают ряд моделей.

Также сообщается о возможности приобрести автомобили Geely. Завод компании располагается в Белоруссии.

Отмечается, что крупные холдинги уже приступили к ввозу автомобилей в обход официальных каналов. В частности, речь идет о Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новом поколении Jeep Grand Cherokee, электромобилях Volkswagen и Audi.