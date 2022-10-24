Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
54 минуты назад

Новости автомира: 25-летнюю Toyota Supra продали дороже нового Porsche Cayman

Motor.ru

Американский онлайн-аукцион Bring a Trailer завершил торги, в ходе которых нового владельца нашла белая Toyota Supra 1997 года выпуска. За годы эксплуатации спорткар четвёртого поколения прошёл 251 000 километров. Несмотря на то что автомобиль требует вложений по части кузова и интерьера, в рамках аукциона за культовую модель заплатили 74 800 долларов (примерно 4,6 миллиона рублей по текущему курсу). За аналогичную сумму в США можно приобрести новый Porsche 718 Cayman.

25-летнюю Toyota Supra продали дороже нового Porsche Cayman
Фото:  Bring a Trailer Bring a Trailer

Спустя 251 000 километров Supra пребывает в неплохом виде. Однако на кузове спорткара все же присутствуют небольшие вмятины, потертости и зазоры. Состояние чёрного кожаного салона машины соответсвует заявленному пробегу. По словам продавца, за 25 лет автомобиль никогда не ремонтировали капитально. За минувшие годы хозяин менял насос гидроусилителя, рулевую рейку, а также установил новые амортизаторы и мотор вентилятора климатической системы.

Bring a Trailer
Bring a Trailer

На стоимость 25-летней «Супры» повлиял двигатель. Под капотом спорткара находится культовая трёхлитровая «шестёрка» 2JZ GTE с двумя турбинами. Отдача мотора составляет 280 лошадиных сил и 451 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика».

За легендарный спорткар в ходе торгов заплатили 74 800 долларов (примерно 4,6 миллиона рублей по текущему курсу). При этом стоимость нового Porsche 718 Cayman на американском рынке начинается от 64 800 долларов.

В ноябре прошлого года в США продавали Toyota Supra 1993 года с пробегом всего 15 500 километров. За идеально сохранившийся спорткар собирались выручить почти 300 000 долларов.

Автоновости,Porsche Cayman,Toyota Supra,Toyota,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители