25-летнюю Toyota Supra продали дороже нового Porsche Cayman

Американский онлайн-аукцион Bring a Trailer завершил торги, в ходе которых нового владельца нашла белая Toyota Supra 1997 года выпуска. За годы эксплуатации спорткар четвёртого поколения прошёл 251 000 километров. Несмотря на то что автомобиль требует вложений по части кузова и интерьера, в рамках аукциона за культовую модель заплатили 74 800 долларов (примерно 4,6 миллиона рублей по текущему курсу). За аналогичную сумму в США можно приобрести новый Porsche 718 Cayman.

Фото: Bring a Trailer Bring a Trailer

Спустя 251 000 километров Supra пребывает в неплохом виде. Однако на кузове спорткара все же присутствуют небольшие вмятины, потертости и зазоры. Состояние чёрного кожаного салона машины соответсвует заявленному пробегу. По словам продавца, за 25 лет автомобиль никогда не ремонтировали капитально. За минувшие годы хозяин менял насос гидроусилителя, рулевую рейку, а также установил новые амортизаторы и мотор вентилятора климатической системы.

Bring a Trailer

Bring a Trailer

На стоимость 25-летней «Супры» повлиял двигатель. Под капотом спорткара находится культовая трёхлитровая «шестёрка» 2JZ GTE с двумя турбинами. Отдача мотора составляет 280 лошадиных сил и 451 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика».

За легендарный спорткар в ходе торгов заплатили 74 800 долларов (примерно 4,6 миллиона рублей по текущему курсу). При этом стоимость нового Porsche 718 Cayman на американском рынке начинается от 64 800 долларов.