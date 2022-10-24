Обновленная Geely Tugella добралась до российских дилеров

По информации «Китайских автомобилей», российским дилерам начали отгружать рестайлинговую Geely Tugella – кросс-купе заметили в одном из автосалонов Челябинска. Модели «подретушировали» экстерьер, расширили список доступного оснащения, а также пополнили гамму новым топ-исполнением Flagship Sport, которое можно отличить от прочих по черному декору. Рекомендованные розничные цены уже объявлены: они стартуют с отметки 3 999 990 рублей, что на 200 тысяч рублей больше стоимости дорестайлинговой Tugella.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

В Челябинске сфотографировали кросс-купе в белом цвете, и это тестовый автомобиль. Обновленную Tugella можно узнать по иному рисунку радиаторной решетки, серым порогам и аркам, а также сдвоенным патрубкам выхлопной системы. У дилера такой автомобиль стоит 4,2 миллиона рублей без скидок и дополнительного оборудования. Предзаказ уже открыт, однако, по информации «Китайских автомобиле», моделью пока еще никто не интересовался.

Список оснащения обновленной Tugella пополнился ранее недоступными в России опциями (хотя их предлагали в Китае): это проекционным дисплей, аудиосистема Bose с 12 динамиками, темный потолок и новые электронные ассистенты.

А вот под капотом без изменений – как и прежде, Geely Tugella комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил (350 Нм крутящего момента), пару которому составляет восьмидиапазонный автомат. Привод только полный.