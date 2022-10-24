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1 час назад

Новости автомира: посмотрите на Ford F-250 с пробегом почти 1,5 миллиона километров

Motor.ru

Во Флориде на продажу выставлен Ford F-250 XLT Super Duty 2016 года, и он примечателен тем, что с момента выпуска проехал почти 1,5 миллиона километров (898 502 мили) – это расстояние соответствует тому, как если бы пикап дважды совершил путешествие до Луны и обратно. Средний пробег автомобиля в год составлял около 240 тысяч километров, и, как уточняет The Drive со ссылкой на Carfax, все это время он был в руках одного владельца, который пользовался пикапом лично.

Ford F-250 проехал почти 1,5 миллиона километров
Фото: © autotrader.com© autotrader.com

Для автомобиля со столь внушительным пробегом Ford F-250 находится в отличном состоянии. Он обслуживался более 70 раз, причем в сервисных центрах в разных штатах, от Флориды до Орегона, из чего следует, что владелец пикапа путешествовал по стране. Последнее техобслуживание пикап проходил в апреле 2020 года, когда была проверена подвеска и заменены подшипники.

Дилер во Флориде оценил автомобиль в 23 837 долларов (примерно 1,46 миллиона рублей по нынешнему курсу). Цена выглядит несколько завышенной, так как за ту же стоимость на американских сайтах Cars.com и AutoTrader можно найти аналогичную модель того же года, но с гораздо меньшим пробегом.

В прошлом году в штате Вирджиния обнаружили Toyota Tacoma с пробегом 2,4 миллиона километров. Такое расстояние владелец преодолел с 2007 года, проезжая в среднем по 800 километров в день. Без поломок не обошлось: на 1,4 миллиона километров пришлось заменить двигатель, а на двух миллионах из строя вышел гидротрансформатор автоматической коробки передач, так что ее пришлось менять.

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