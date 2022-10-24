Депутат МГД Артемьев: Развитие зарядной инфраструктуры поможет расширению сети электробусных маршрутов

В столице продолжается развитие сети зарядной инфраструктуры для электробусов, в 2023-2024 годах будет оборудовано более 400 новых станций. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев. «Переход на возобновляемые виды топлива - это важнейший тренд в развитии крупных городов. Сдержать автомобилизацию, сократить выбросы в атмосферу - это первоочередные задачи для любого мегаполиса на планете, и Москва сейчас ведет большую работу в этом направлении. Перевод всего автобусного парка города на электробусы еще несколько лет назад казался амбициозным планом на далекое будущее. Но сегодня мы понимаем, что это необходимый процесс, который нужно стимулировать всеми силами. В следующем году в Москве будет оборудовано 270 новых, ультрабыстрых зарядок, в 2024 - запланировано довести их количество до 400», - сказал Артемьев. Он отметил, что технологические разработки в сфере электротранспорта за последние годы позволили увеличить время электробуса в пути, сократить время полной зарядки батареи.