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1 час назад

Новости автомира: стоит ли ехать за новой машиной в Беларусь

Российская Газета

После ухода из России западных автомобильных брендов отечественные покупатели ринулись скупать исчезающие модели в соседние республики ЕАЭС. Корреспондент "Российской газеты" лично прошел по автосалонам Минска, чтобы ответить на вопрос, стоит ли спешить покупать авто в братской республике.

Стоит ли ехать за новой машиной в Беларусь
Фото: iStockiStock

В поле зрения в основном оказались дефицитные машины брендов Renault, Volkswagen, Mitsubishi, Kia, Toyota и Lexus. Больше остальных порадовали французы, которые успели заполнить склады: в свободной продаже есть и "Дастеры", и "Каптюры", и "Логаны" с "Сандеро", но практически все остались в топ-версиях - базовые разобрали. В пересчете Renault Duster предлагается от 2 млн рублей, Kaptur - от 2,3 млн.

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Полупустыми стоят салоны Volkswagen и Kia. В каждом штучно оставшиеся кроссоверы: Taos и Sportage можно найти за 2,65 млн рублей, что, кстати, ниже российских цен. Причем дилеры немецкой марки серьезно настроены на параллельный импорт, как минимум, дорогих Passat и Touareg.

Хуже всего в Беларуси обстоят дела у японцев: салон Lexus закрыт полностью, Toyota продает свои свежие, но "бэушные" модели, а в Mitsubishi работает только отдел Trade-in, предлагающий все подряд.

Кардинально другая ситуация в Беларуси у дилеров китайских марок, особенно Geely, которые тут же и производят. Учитывая микроскопический объем рынка соседней страны и дефицитный ажиотаж в РФ, отечественным покупателям в салонах рады - цены заметно отличаются в лучшую сторону, так как нужна разгрузка складов. Geely Coolray и Atlas Pro без всяких условий предлагаются на 500-700 тыс. рублей дешевле российских прайсов. Похожая ситуация и в салонах Chery: Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro стоят в среднем на 300 тыс. рублей меньше, чем в России. Единственная китайская марка, которая держит единую ценовую политику - Haval. А вот чего в белорусских салонах нет, так это последних новинок - обещают к началу 2023 года.

Что касается процедуры покупки россиянами нового авто в Беларуси, то единое таможенное пространство позволяет это делать без особых проблем. У местного дилера нужно только взять вместе с машиной полный пакет документов: помимо договора купли-продажи это будут выписка из электронного ПТС, одобрение типа транспортного средства, подтверждающего полную таможенную очистку автомобиля в РБ, и транзитные номера для перегона в Россию.

Уже в нашей стране понадобится оплатить утилизационный сбор, при необходимости (или желании) доустановить систему ЭРА-ГЛОНАСС (временно не требуется до 01.02.2023), оформить местный ЭПТС и необходимые для постановки на учет госпошлины. Собственно всё.

Если подводить итог, можно сказать, что при выборе китайских моделей мониторинг белорусских дилеров обязателен - можно очень прилично сэкономить. У остальных брендов цены тоже интереснее, но придется брать из того, что осталось.

Автоновости,Renault Duster,Chery Tiggo,Chery,Geely,Lexus,Renault,Kia,Toyota,Volkswagen,Mitsubishi,
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