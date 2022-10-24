Hyundai Solaris признан самым аварийным автомобилем года

Издание Autonews опросило представителей крупных страховых компаний России и выяснило, владельцы автомобилей каких марок чаще всего попадают в ДТП. Так, по данным страховой компании «Росгосстрах», наибольшее количество страховых случаев по полису ОСАГО в 2022 году зафиксировано с автомобилями марок ВАЗ/Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.
По данным страховой компании «Согласие», которая создавала рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего попадали в ДТП, самым аварийным автомобилем стал Hyundai Solaris. Второе место досталось Kia Rio, а третье место по частоте аварий заняла российская Lada Granta. Замкнули топ-5 самых аварийных моделей Ford Focus и Toyota Land Cruiser Prado.
По данным компании «Совкомбанк Страхование», антирейтинг автомобилей также возглавил Hyundai Solaris, за ним идут Kia Rio, Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.