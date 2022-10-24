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1 час назад

Новости автомира: страховщики признали Hyundai Solaris самым аварийным автомобилем России в 2022 году

Южный автомобиль

Издание Autonews опросило представителей крупных страховых компаний России и выяснило, владельцы автомобилей каких марок чаще всего попадают в ДТП. Так, по данным страховой компании «Росгосстрах», наибольшее количество страховых случаев по полису ОСАГО в 2022 году зафиксировано с автомобилями марок ВАЗ/Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Hyundai Solaris признан самым аварийным автомобилем года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По данным страховой компании «Согласие», которая создавала рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего попадали в ДТП, самым аварийным автомобилем стал Hyundai Solaris. Второе место досталось Kia Rio, а третье место по частоте аварий заняла российская Lada Granta. Замкнули топ-5 самых аварийных моделей Ford Focus и Toyota Land Cruiser Prado.

По данным компании «Совкомбанк Страхование», антирейтинг автомобилей также возглавил Hyundai Solaris, за ним идут Kia Rio, Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Volkswagen Polo.

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