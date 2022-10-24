Hyundai Solaris признан самым аварийным автомобилем года

Издание Autonews опросило представителей крупных страховых компаний России и выяснило, владельцы автомобилей каких марок чаще всего попадают в ДТП. Так, по данным страховой компании «Росгосстрах», наибольшее количество страховых случаев по полису ОСАГО в 2022 году зафиксировано с автомобилями марок ВАЗ/Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.