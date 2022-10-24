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1 час назад

Новости автомира: стало известно о появлении в РФ новых Volkswagen Bora китайской сборки

Лера Букина

В России появляются седаны Volkswagen Bora китайской сборки. Об этом пишет портал Autonews.

В РФ появились новые Volkswagen китайской сборки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, российский дилер на одной из востребованных интернет-площадок продает новые машины с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Также сообщается о работе двигателя с автоматической коробкой передач.

Автомобиль доступен для покупки в комплектации Elite. В машине есть светодиодная оптика, климат-контроль, парктроник, круиз-контроль, система предотвращения столкновения и функция контроля слежения за полосой движения.

Покупка седана Volkswagen Bora обойдется в 2 490 000 рублей.

Перечислены доступные для покупки в РФ иномарки

Ранее «Известия» сообщили, что позиции бывших лидеров автомобильного рынка теряются — теперь доминирующее положение занимают китайские игроки. Наиболее продаваемыми машинами в сентябре стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray.

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