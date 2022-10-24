Электрический пикап Chevrolet станет мощнее

Электрический пикап Chevrolet Silverado EV RST сравняется по мощности с представленным недавно GMC Sierra EV Denali, а разница в цене двух моделей составит всего 2000 долларов (123 тыс. рублей). Правда, GMC будет богаче оснащен: для него заявлены фиксированная панорамная крыша с УФ-покрытием, аудиосистема Bose, подруливающие задние колеса, позволяющие реализовать функцию CrabWalk, а также инновационная дверца MultiPro Midgate между кабиной и кузовом.

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Электрические пикапы Chevrolet Silverado EV RST и GMC Sierra EV Denali — близкие родственники. Оба построены на платформе Ultium от Hummer EV и оснащены двумя электромоторами. Однако если у бюджетного «Шеви» силовая установка была настроена на отдачу 673 лошадиные силы и 1057 Нм крутящего момента, то на премиальном GMC её мощность составила 765 сил и 1064 Нм. Вероятно, разница оказалась слишком заметной, поэтому Silverado EV ещё до выхода на рынок уравняют с Sierra EV.

По словам пресс-службы Chevrolet, нарастить мощность помогло «дальнейшее развитие и усовершенствование» электрического привода. Новые цифры «Сильверадо» — те же 765 лошадиных сил и 1064 Нм крутящего момента, что и у GMC. Пиковая отдача доступна в режиме Wide Open Watts (аналог джиэмсишного Max Power), позволяющем разгоняться с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунд. Цена Silverado EV RST — 105 000 долларов (6,4 млн рублей). Пикап GMC в версии Denali Edition 1 оценен в 107 000 долларов (6,6 млн рублей).