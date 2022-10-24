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1 час назад

Новости атомира: российские автосалоны получили «прощальную» партию Kia Mohave

Motor.ru

В начале осени стало известно, что калининградский завод «Автотор» завершает производство модельного ряда Kia и Hyundai. На мощностях предприятия специалисты собираются наладить сборку автомобилей других марок. Если в сентябре инженеры отправили в дилерские центры последние кроссоверы Kia Soul, то сейчас, как стало известно редакции Quto.ru, отечественные автосалоны получили несколько десятков внедорожников Kia Mohave. Причем в отличие от машин, ввезенных по параллельному импорту, на модели российской сборки действует полноценная гарантия.

Российские автосалоны получили «прощальную» партию Kia Mohave
Фото: © Kia© Kia

Российские дилеры получили исключительно черные Kia Mohave в максимальных комплектациях Premium и Premium+. Согласно официальным данным, такие внедорожники можно приобрести за 6 234 900 рублей. На деле же реальные цены серьезно отличаются от рекомендованных: фактическая стоимость «прощальных» внедорожником колеблется от семи до девяти миллионов рублей.

Последние Kia Mohave калининградской сборки оборудованы дизельными моторами, отдача которых составляет 249 лошадиных сил. В отличие от внедорожников, ввозимых из Южной Кореи по параллельному импорту, на автомобили, собранные в России, распространяется полная гарантия автопроизводителя.

В начале октября стало известно, что на мощностях «Автотора» инженеры будут собирать электромобили. В настоящее время специалисты продолжают строительство новых корпусов.

Автоновости,Kia Mohave,Kia Soul,Hyundai,Kia,
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