Российские автосалоны получили «прощальную» партию Kia Mohave

В начале осени стало известно, что калининградский завод «Автотор» завершает производство модельного ряда Kia и Hyundai. На мощностях предприятия специалисты собираются наладить сборку автомобилей других марок. Если в сентябре инженеры отправили в дилерские центры последние кроссоверы Kia Soul, то сейчас, как стало известно редакции Quto.ru, отечественные автосалоны получили несколько десятков внедорожников Kia Mohave. Причем в отличие от машин, ввезенных по параллельному импорту, на модели российской сборки действует полноценная гарантия.

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Российские дилеры получили исключительно черные Kia Mohave в максимальных комплектациях Premium и Premium+. Согласно официальным данным, такие внедорожники можно приобрести за 6 234 900 рублей. На деле же реальные цены серьезно отличаются от рекомендованных: фактическая стоимость «прощальных» внедорожником колеблется от семи до девяти миллионов рублей.

Последние Kia Mohave калининградской сборки оборудованы дизельными моторами, отдача которых составляет 249 лошадиных сил. В отличие от внедорожников, ввозимых из Южной Кореи по параллельному импорту, на автомобили, собранные в России, распространяется полная гарантия автопроизводителя.