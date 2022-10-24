Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Ростех может выйти из состава акционеров АвтоВАЗа

Профиль

Доля Ростеха может быть передана ФГУП "НАМИ", таким образом подведомственная Минпромторгу организация станет единоличным владельцем АвтоВАЗа.

Ростех может выйти из состава акционеров АвтоВАЗа
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

На данный момент Ростеху принадлежат 32,3% акций АвтоВАЗа. Как пишут "Ведомости", сейчас завод в Тольятти испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом, поскольку Ростех находится под секторальными санкциями США.

Как отмечают эксперты, опцион Renault, позволяющий выкупить свою долю в АвтоВАЗе обратно в течение шести лет, не позволяет передавать акции новому партнеру, поэтому перераспределение долей возможно только между НАМИ и Ростехом. Перевод всех акций под контроль НАМИ может облегчить логистические трудности, вставшие перед АвтоВАЗом.

Контроль за предприятием в любом случае остается у государства, и с этой точки зрения ничего не меняется, уверен автоэксперт Владимир Беспалов. Если такой шаг позволит как-то разрешить логистические проблемы и лучше обеспечить закупки компонентов для предприятия, логика в этом есть, считает он. По словам аналитика, АвтоВАЗ работает в гражданском сегменте и очевидных причин для подпадания компании под санкции нет.

Ранее стало известно, что НАМИ станет владельцем еще одного автомобильного производства в России: все активы подразделения "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перейдут в собственность ФГУП "НАМИ" – речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге и московском центре продаж и маркетинга. Послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan в России и поставкой запчастей к ним займется АвтоВАЗ.

Автоновости,Renault,Nissan,Владимир Беспалов,Минпромторг,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители