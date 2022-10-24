Ростех может выйти из состава акционеров АвтоВАЗа

Доля Ростеха может быть передана ФГУП "НАМИ", таким образом подведомственная Минпромторгу организация станет единоличным владельцем АвтоВАЗа.

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На данный момент Ростеху принадлежат 32,3% акций АвтоВАЗа. Как пишут "Ведомости", сейчас завод в Тольятти испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом, поскольку Ростех находится под секторальными санкциями США.

Как отмечают эксперты, опцион Renault, позволяющий выкупить свою долю в АвтоВАЗе обратно в течение шести лет, не позволяет передавать акции новому партнеру, поэтому перераспределение долей возможно только между НАМИ и Ростехом. Перевод всех акций под контроль НАМИ может облегчить логистические трудности, вставшие перед АвтоВАЗом.

Контроль за предприятием в любом случае остается у государства, и с этой точки зрения ничего не меняется, уверен автоэксперт Владимир Беспалов. Если такой шаг позволит как-то разрешить логистические проблемы и лучше обеспечить закупки компонентов для предприятия, логика в этом есть, считает он. По словам аналитика, АвтоВАЗ работает в гражданском сегменте и очевидных причин для подпадания компании под санкции нет.