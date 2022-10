Рассекречен первый электрический седан Toyota

Вторая модель электрической линейки bZ (Beyond Zero) разработана силами двух СП: BYD Toyota EV Technology Co. и FAW Toyota Motor Co. Седан bZ3 построен на платформе e-TNGA, ориентирован прежде всего на китайский рынок и будет продаваться через дилерскую сеть FAW Toyota. Длина модели — 4725 миллиметров (на 10 см длиннее российской Corolla), колесная база равна 2880 миллиметров (больше Camry). Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,218. Дальность хода без подзарядки — 600 километров по циклу CLTC.