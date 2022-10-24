Рассекречен первый электрический седан Toyota

Компания Toyota опубликовала фотографии электрического седана bZ3. Он разработан при поддержке китайских BYD и FAW и ориентирован на рынок Поднебесной. Модель получит обтекаемый кузов, литий-железо-фосфатную батарею и минималистичный салон. Без подзарядки седан сможет проезжать около 600 километров. Причем «Тойота» обещает, что за десять лет аккумулятор потеряет только 10 процентов емкости.

Фото: © Toyota © Toyota

Вторая модель электрической линейки bZ (Beyond Zero) разработана силами двух СП: BYD Toyota EV Technology Co. и FAW Toyota Motor Co. Седан bZ3 построен на платформе e-TNGA, ориентирован прежде всего на китайский рынок и будет продаваться через дилерскую сеть FAW Toyota. Длина модели — 4725 миллиметров (на 10 см длиннее российской Corolla), колесная база равна 2880 миллиметров (больше Camry). Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,218. Дальность хода без подзарядки — 600 километров по циклу CLTC.

Toyota

Toyota

Toyota

В технические подробности Toyota пока не вдается (но всё, что нужно, есть в документах китайского Минпромторга). Известно, что bZ3 первым получит тяговую батарею BYD, в которой материалом катода выступает фосфат лития-железа. Такой аккумулятор после 10 лет должен сохранять около 90 процентов первоначальной емкости, хотя на самом деле всё будет зависеть от условий эскплуатации.

Также для седана заявлены комфортабельный салон на пять мест и архитектурный элемент передней панели Digital Island (цифровой остров), визуально объединяющий вертикальный дисплей мультимедиа с центральной консолью.

Toyota

Всего в линейку bZ войдут семь электромобилей. Открыл серию кроссовер bZ4X, который с этого года продается в Японии, Китае, США и Европе. Теперь рассекречена внешность седана, а вместе с ним Toyota показала тизер третьей модели.

Toyota