В РФ завезли десятки недорогих седанов Hyundai Sonata

Дилеры в России начали торговать относительно недорогими и новыми седанами Hyundai Sonata 2022 года выпуска. При этом торгуют такими машинами не только серые, но и официальные дилеры. Об этом сообщил портал Quto.
Дилеры торгуют автомобилями корейской сборки. Машину в достаточно хорошей комплектации с двухлитровым двигателем можно купить за 3 млн рублей. Еще больше автомобилей Hyundai Sonata представлено в комплектациях с мотором 2,5 литра мощностью 180 лошадиных сил.
В оснащение машины входят двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель, панорамная крыша, система бесключевого доступа и другие функции. В таком исполнении Hyundai Sonata стоит 3,3 млн рублей. Все эти автомобили были завезены в Россию по параллельному импорту, поэтому на них не распространяется заводская гарантия. В продаже также есть остатки седанов российской сборки, но они обойдутся заметно дороже.