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30 минут назад

Новости автомира: автодилеры завезли в Россию десятки недорогих седанов Hyundai Sonata

Южный автомобиль

Дилеры в России начали торговать относительно недорогими и новыми седанами Hyundai Sonata 2022 года выпуска. При этом торгуют такими машинами не только серые, но и официальные дилеры. Об этом сообщил портал Quto.

В РФ завезли десятки недорогих седанов Hyundai Sonata
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Дилеры торгуют автомобилями корейской сборки. Машину в достаточно хорошей комплектации с двухлитровым двигателем можно купить за 3 млн рублей. Еще больше автомобилей Hyundai Sonata представлено в комплектациях с мотором 2,5 литра мощностью 180 лошадиных сил.

В оснащение машины входят двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель, панорамная крыша, система бесключевого доступа и другие функции. В таком исполнении Hyundai Sonata стоит 3,3 млн рублей. Все эти автомобили были завезены в Россию по параллельному импорту, поэтому на них не распространяется заводская гарантия. В продаже также есть остатки седанов российской сборки, но они обойдутся заметно дороже.

Автоновости,Hyundai Sonata,Hyundai,
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