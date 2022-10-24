В РФ завезли десятки недорогих седанов Hyundai Sonata

Дилеры в России начали торговать относительно недорогими и новыми седанами Hyundai Sonata 2022 года выпуска. При этом торгуют такими машинами не только серые, но и официальные дилеры. Об этом сообщил портал Quto.

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Дилеры торгуют автомобилями корейской сборки. Машину в достаточно хорошей комплектации с двухлитровым двигателем можно купить за 3 млн рублей. Еще больше автомобилей Hyundai Sonata представлено в комплектациях с мотором 2,5 литра мощностью 180 лошадиных сил.