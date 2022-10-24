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30 минут назад

Новости автомира: Поставщиков Hyundai из Алабамы обвинили в использовании детского труда

Елена Прошина

Корейский автоконцерн Hyundai обнаружил, что на двух заводах его поставщиков из американского штата Алабама работали несовершеннолетние. Об этом сообщает Carscoops.

Американских поставщиков Hyundai обвинили в использовании детского труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе расследования Hyundai было обнаружено, что на заводе по штамповке металла SMART LLC в городе Луверн работали 12-летние дети. Когда это стало известно, Департамент труда Алабамы начал дополнительные проверки и обнаружил еще один аналогичный случай на фабрике SL Alabama, где использовался труд 13-летних мигрантов из Гватемалы.

Исполнительный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что компания собирается как можно скорее расторгнуть с этими поставщиками все соглашения. Кроме того, Hyundai намерена провести аналогичные расследования на площадках других своих партнеров. Как долго продлится разбирательство и когда будут разорваны контракты с нарушителями, исполнительный директор не уточнил.

Ранее похожий скандал разразился вокруг китайского онлайн-магазина Shein. Компанию заподозрили в использовании принудительного труда.

Автоновости,Hyundai,Хосе Муньос,Hyundai,
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